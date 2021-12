Allo studio nuove misure anti-Covid: Green pass valido sei mesi e vaccino obbligatorio per i dipendenti pubblici

Omicron rende nervosa la maggioranza di governo, già alle prese con il rebus del Colle e ora divisa su quali armi affilare per contrastare la variante che minaccia di far dilagare i contagi, mettendo in quarantena mezza Italia da qui a meno di un mese.

Così, a tre giorni dalla cabina di regia e dal Consiglio dei ministri che dovrà varare il decreto di Natale, il ministro della Cultura Dario Franceschini alza un muro davanti al collega Roberto Speranza che vorrebbe tamponare anche i vaccinati che vanno al cinema, al teatro, allo stadio e in qualsiasi luogo affollato.