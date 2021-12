Il rogo si è sviluppato per cause accidentali nella zona di essiccazione. Una trentina di dipendenti sono stati evacuati

CIVIDALE. Sono ingenti i danni causati dall’incendio che, nel pomeriggio di martedì 21 dicembre, è scoppiato all’improvviso e per cause ancora da accertare, alla Faber Industrie Spa di via dell’Industria, nella zona artigianale e industriale del Cividalese.

La Faber, azienda leader mondiale nella produzione di bombole, serbatoi e sistemi per lo stoccaggio di gas ad alta pressione per l’energia pulita e per il settore dei gas tecnici, occupa circa quattrocento persone.