Ha partorito la 45enne no vax ricoverata da più di un mese: la piccola pesa solo un chilo ed è in prognosi riservata

TRIESTE. È nata prematura, dopo la 27esima settimana di gravidanza, la figlia della 45enne triestina no vax ricoverata a novembre per Covid, prima all’ospedale di Cattinara e poi al Borgo Trento di Verona. È qui, infatti, che la neonata, del peso di un chilo, è venuta alla luce con un parto cesareo molto delicato. Difficile al momento dire se riuscirà a sopravvivere e se ha subìto danni cerebrali a causa dell’infezione della madre: i medici al momento non si sbilanciano, specificando che le condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata.

