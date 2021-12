La mamma no vax ricoverata in Terapia intensiva dà alla luce la piccola Maria

È nata all’ospedale di Verona la piccola Maria: si tratta della figlia della 45enne triestina no vax che lo scorso novembre ha contratto il Covid in gravidanza e che ancora oggi sta lottando per sopravvivere nella Terapia intensiva dell’ospedale Borgo Trento di Verona, dove è stata trasferita in urgenza da Cattinara.

A dare notizia della nascita della piccola è il quotidiano L’Arena di Verona, secondo il quale la bimba respirerebbe da sola e non sarebbe intubata.

Maria è nata a 27 settimane e pesa un chilo. Ora inizia per lei un’altra lotta legata alla sua prematurità nel reparto di Terapia intensiva neonatale.

La donna, insegnante di matematica e statistica, continua a lottare in prognosi riservata in Terapia intensiva. Nonostante la gravidanza aveva scelto di non immunizzarsi, forte delle proprie convinzioni no vax.

La donna si è ammalata ed è stata a lungo, troppo a lungo, a casa. Evidentemente senza che nessuno si rendesse conto che continuava a peggiorare. Quando è arrivata l’ambulanza la quarantacinquenne «boccheggiava», riferisce un operatore sanitario.

A causa dell’insufficienza respiratoria la signora ha avuto una ipossiemia ed è stata portata in ospedale con urgenza.

I medici di Cattinara, vista la situazione, hanno chiesto il trasferimento al Borgo Trento di Verona, che nei mesi scorsi aveva già avuto in cura una donna incinta colpita dal Covid. Negli ultimi giorni la paziente è leggermente migliorata.

Nei giorni scorsi non ce l’ha fatta invece la mamma della donna, la triestina Mara Deluca Masè, 68 anni, che si è spenta all’ospedale di Cattinara.