La Salernitana non ci sarà per i casi di Covid, ma l’Udinese annuncia: “Al Friuli noi scenderemo in campo”

UDINE. L'Udinese sarà regolarmente in campo martedì 21 dicembre, alle 18.30, allo stadio Friuli per l'anticipo dell'ultimo turno di andata della serie A, contro la Salernitana.

Lo ha reso noto l’agenzia Ansa da fonti qualificate della società, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. Secondo quanto si è appreso, non essendoci comunicazioni ufficiali della Lega, la squadra - che si trova in ritiro - si presenterà allo stadio, assieme al direttore di gara e ai suoi collaboratori, nonostante la mancata partenza dei campani per la trasferta, fermati dalla Azienda sanitaria campana dopo l'accertamento di tre casi di positività al Covid.

Si crea così un caso analogo a quello di Juventus-Napoli della scorsa stagione. Il 4 ottobre 2020 i partenopei non si presentarono a Torino causa contagi e la Juventus ricevette i tre punti d’ufficio. Il successivo ricorso del Napoli venne poi accolto e la partita si disputò regolarmente il 7 aprile 2021.