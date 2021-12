Ladri nelle case, rubati oggetti in oro per diverse migliaia di euro

CODROIPO. Ladri in azione a Codroipo nella giornata di martedì 21 dicembre quando sono state svaligiate più abitazioni tra via Ascoli, via 24 Maggio e via Doria, solo per citare i casi che sono stati segnalati.

Il vetro di una finestra rotto e poi dentro. Questo il modo in cui hanno agito i banditi che, in almeno una palazzina, si sono anche arrampicati sulle grondaie per raggiungere i piani più alti. Il bottino: sempre oggetti d’oro per un valore di qualche migliaio di euro.

«Ero al lavoro martedì – racconta Marco Bressan, vittima di uno di questi furti – e, quando sono tornato a casa, ho visto che un mobile e l’albero di Natale erano stati spostati.

C’era qualcosa che non andava e, quando sono andato nelle camere, ho capito che erano entrati i ladri. Era tutto sporco di terra, i doppi vetri di una delle finestre erano in frantumi.

I cassetti erano stati rovesciati, i vestiti a terra, così come i quadri con i vetri andati in pezzi. Non ho praticamente nulla di valore in casa e non avrei mai pensato che qualcuno entrasse per rubare.

Ho sempre creduto che i ladri tenessero d’occhio le persone più facoltose e andassero solo nelle loro residenze. Invece a quanto pare non è così, vanno ovunque.

A me hanno rubato gli unici due oggetti d’oro che c’erano e a cui tenevo molto per motivi affettivi: un catenina che era un ricordo della nonna e un anello che era un regalo.

Tra la refurtiva e i danni alla finestra i danni si aggirano intorno ai duemila euro, ma quello che è peggio è l’invasione della propria intimità».

In un’abitazione di via Doria, sempre nella giornata di martedì, i ladri hanno forzato una porta finestra e, una volta dentro, hanno messo tutto a soqquadro e hanno trovato gioielli per un valore di circa 4 mila euro.

Su tutti questi colpi stanno indagando i carabinieri del comando stazione di Codroipo.