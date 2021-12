FAEDIS. Cordoglio e commozione, a Faedis, per la scomparsa di Gianna Roiatti in Celledoni, morta a 53 anni a causa di una malattia contro la quale aveva lottato per mesi con tenacia e coraggio, ma che alla fine ha purtroppo prevalso.

In pochi, in paese, erano a conoscenza dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, ragione per cui la notizia del dramma, del tutto inatteso, ha scosso profondamente la comunità.

