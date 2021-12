Covid, ecco il nuovo decreto: mascherine all’aperto e Ffp2 al cinema e sui mezzi di trasporto, al ristorante e al banco del bar solo se vaccinati

Con 44.595 casi nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall’inizio della pandemia, e la variante Omicron che apre «una fase nuova» della pandemia, va presa «ogni precauzione possibile» per fermare la corsa del virus.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ieri ha annunciato la nuova stretta, oggi il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge con le nuove norme per arginare il contagio da Covid nelle festività. Lo si apprende da fonti di governo a riunione ancora in corso.

Le decisioni

Sono stati decisi la durata del Green Pass, ridotta a 6 mesi ma a partire dal primo febbraio, richiamo del vaccino quattro mesi dopo la seconda dose – si attende però un approfondimento tecnico, che coinvolgerebbe anche l'Aifa –, tamponi anche ai vaccinati per i grandi eventi, a partire dalle feste di Capodanno, ritorno allo smart working e mascherine all’aperto in tutto il territorio anche in zona bianca. Viene altresì introdotto l'obbligo di Ffp2 (che potrebbero essere vendute a prezzo calmierato) in cinema, teatri e negli eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, parallelamente si vieta il consumo di cibo.

Fino al 31 gennaio si prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato (normale solo per vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso anche al banco.

Tale strumento potrebbe essere esteso a piscine, palestre, centri termali e benessere, ma anche per le sale da bingo.

Stop alle feste in piazza, discoteche e sale da ballo chiuse fino al 31 gennaio.

Si valuta la vaccinazione obbligatoria per altre categorie di lavoratori, tra cui la pubblica amministrazione, fino alla possibilità di estendere il Super Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. Proposta che, se dovesse passare, non consentirebbe ai non vaccinati di lavorare.

Saltano le feste in piazza per fine anno.

Un divieto che andrà avanti fino al 31 gennaio: l'obiettivo di uniformare le misure in tutta Italia visto che alcune Regioni e sindaci si erano già mossi in questa direzione. Non dovrebbero nemmeno arrivare le raccomandazioni sul numero di commensali a tavolo per il pranzo di Natale o il cenone della vigilia. E, più in generale, per le altre occasioni di festa in cui, in famiglia o tra amici, si sta tutti insieme a tavola.

Per consentire il ritorno in classe in sicurezza alla fine delle vacanze di Natale potrebbe esserci uno screening straordinario degli studenti. È una delle ipotesi, secondo diverse fonti, che sarebbe emersa nel corso della cabina di regia e che dovrà essere decisa dal Consiglio dei ministri dopo che nella conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Mario Draghi ha escluso il prolungamento delle vacanze e ribadito che si farà di tutto per evitare la Dad.

Ad occuparsi dello screening, dicono sempre le fonti, dovrebbe essere il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. Nel corso del Consiglio dei ministri verranno inoltre valutate le restrizioni agli impianti di risalita nei comprensori sciistici, dove è possibile sia adottata l’estensione del Green Pass rafforzato.

Per quanto riguarda gli ingressi e ritorni dall’estero si sta valutando l’effettuazione di tamponi a campione al momento dell’ingresso in Italia: in caso di positività, si applicherebbe la misura dell’isolamento fiduciario per 10 giorni in un Covid Hotel.