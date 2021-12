Furgone centra due pali della luce e si rovescia, il conducente trasportato in ospedale

CODROIPO. Il conducente di un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. È successo nella prima mattinata di giovedì 23 dicembre, attorno alle 6, in via Pordenone, a Codroipo, poco distante dal bar Alla Nazionale.

Il mezzo, prima di finire fuori strada, ha centrato e abbattuto due pali dell'illuminazione pubblica e a seguito del doppio impatto si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco volontari di Codroipo che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale, e i carabinieri per i rilievi del caso.

Ferito il conducente, che è stato trasportato all'ospedale. L'uomo ha riportato traumi e lesioni in diverse parti del corpo ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Inevitabile qualche rallentamento al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso.