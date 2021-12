Non vuole pagare al bar e ruba un coltello: scatta la denuncia

UDINE. Aveva ordinato da bere in un bar di via Roma ma, al momento del conto, un uomo di 38 anni invece che pagare ha rubato un coltello tentando poi di allontanarsi. L’uomo però è stato subito fermato dagli agenti del reparto Pronto intervento e viabilità della polizia locale di Udine. Subito è scattata la denuncia per reato di furto aggravato e di insolvenza fraudolenta.

Nell’ambito dei controlli svolti dalla polizia locale in Borgo Stazione, finalizzati al contrasto e al consumo delle sostanze stupefacenti, il personale del Nucleo cinofilo e della polizia giudiziaria ha sorpreso due giovani con dell’hashish: la sostanza è stata sequestrata e i ragazzi saranno segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori. Inoltre, è stata rinvenuta una dose di cocaina gettata a terra.