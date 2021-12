Alla fattoria sociale divampa un incendio: morto un asinello

CIVIDALE. Un incendio divampato all’improvviso, ieri pomeriggio, nella stalla della fattoria sociale e didattica Ronco Albina, affacciata sulla strada Sant’Anna, sui colli di Spessa di Cividale, ha provocato l’intossicazione di un asinello che si trovava nella struttura insieme a un altro esemplare e un paio di caprette: le condizioni del povero animale non hanno purtroppo lasciato altra scelta che disporne l’abbattimento.



L’episodio, le cui cause – molto probabilmente accidentali – devono ancora essere stabilite con precisione dai vigili del fuoco, subito allertati e intervenuti tempestivamente, non ha provocato danni strutturali di particolare gravità: le fiamme, presto domate, si sono appunto limitate alla stalla – nella quale era riposto anche del materiale legnoso, che probabilmente ha favorito lo sviluppo del rogo –, circostanza che rende il bilancio dell’incidente complessivamente contenuto, a livello di danneggiamenti.



Pesa poi, naturalmente, l'aspetto emotivo, dal momento che i fumi hanno appunto avvelenato l'asinello, una sorta di mascotte per la fattoria didattica, dove veniva utilizzato per varie attività di carattere sociale ed educativo, anche a beneficio di persone con disabilità: le sostanze inalate dall'animale ne hanno compromesso irrimediabilmente lo stato di salute, giudicato irrecuperabile, con la conseguenza che non si sono purtroppo individuate soluzioni alternative alla più drastica.La posizione della fattoria, che si trova in altura e che si raggiunge attraverso una via piuttosto stretta, non ha reso particolarmente agevole l'arrivo dei pompieri, intervenuti con due mezzi, inviati dal Comando di Udine.Che fosse accaduto qualcosa, nelle campagne di Spessa, la gente della zona lo aveva capito proprio dal sopraggiungere dei mezzi di soccorso, che avevano messo in allerta i residenti.