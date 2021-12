I ladri rubano gioielli e i risparmi dei bambini

UDINE. Non si sono limitati a rubare monili di famiglia dal valore affettivo inestimabile. Hanno portato via perfino i risparmi che i figli della proprietaria dell'abitazione avevano messo da parte.

Furto, nella serata di giovedì 23 dicembre, in un'abitazione di Laipacco, nella piazza principale. In casa non c'era nessuno. I ladri sono riusciti a introdursi all'interno dopo aver forzato un infisso.

Sono stati rubati anche un bracciale, una collana e alcuni oggetti preziosi che erano stati regalati, in occasione del battesimo e della cresima, ai figli della proprietaria.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo indagini per risalire ai responsabili, che sono fuggiti senza lasciare traccia.