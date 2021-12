UDINE. Quattro famiglie, in via Diaz, sono senza gas e senza riscaldamento, da martedì, a causa di una perdita di gas da un tubo sulla strada.

«Martedì – fa sapere un residente – è stata segnalata una fuga di gas all’inizio di una strada privata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici Amga, che hanno messo in sicurezza l’impianto. La fornitura di gas metano è stata interrotta.

Non possiamo usare i fornelli, non abbiamo l’acqua calda e siamo senza riscaldamento. A Udine c’è un accordo tra Amga e Comune, che risale al 2006, in base al quale la competenza di Amga arriva fino alla valvola della strada.

Da quel punto in poi la manutenzione è a carico dei privati. Ci è stato detto di trovare una ditta per effettuare i lavori, a nostre spese. È la settimana di Natale e non sarà facile. Ci sono persone anziane che vivono al freddo.

Abbiamo parlato con il Comune ma non può fare nulla. I tecnici Amga confermano che quel tratto non è di loro competenza». Acegas Aps Amga spiega: «Siamo in attesa della comunicazione di avvenuto intervento da parte della ditta o del professionista incaricato di sistemare il guasto perché effettivamente è di competenza dei privati.

Amga opera fino alla valvola e poi, per quanto concerne gli impianti privati, devono intervenire i residenti». Nei giorni scorsi c’era stata una perdita di gas anche in via Noncello. Una trentina di famiglie erano rimaste al freddo.

«Martedì – chiarisce Acegas – siamo stati avvisati che il professionista aveva terminato l’intervento. Ieri tutte le utenze sono state riattivate.

Tre famiglie non erano in casa e quindi non abbiamo potuto ripristinare il servizio. Lo faremo appena ci contatteranno. Il gas non può, in assenza del cliente, essere riattivato».