Anziano muore nell’incendio del suo appartamento

La soddisfazione più grande dell’anno che sta per concludersi, a detta del sindaco Pietro Fontanini, è la grande mostra organizzata a Casa Cavazzini. «Una scommessa vinta. L’avevamo promesso all’inizio del mandato, e siamo riusciti a centrare l’obiettivo. E replicheremo anche nel 2022 e nel 2023, dando vita a nuovi appuntamenti culturali in città». Anche le politiche ambientali sono state messe in cima alla lista delle cose buone fatte nel corso del 2021 dal primo cittadino, che ieri ha riunito la sua giunta nella sala del consiglio per fare un bilancio dell’attività svolta negli ultimi 12 mesi. «Sta per chiudersi un anno ancora difficile a causa della pandemia da Covid, che ha condizionato le attività della pubblica amministrazione, sia sul fronte dei dipendenti che su quello dei lavori affidati alle ditte esterne, non sempre realizzati con puntualità. L’elemento significante del nostro 2021 – ha ribadito Fontanini – è la grande mostra a Casa Cavazzini, struttura che abbiamo adeguato con un investimento superiore al milione di euro». Il sindaco è quindi passato al tema dell’ambiente, rivendicando il fatto che «non va considerato un monopolio della sinistra». «Abbiamo potenziato la raccolta differenziata, e i risultati sono confortanti, visto che siamo passati dal 66% del 2019 al 75% di oggi. Numeri positivi nonostante la pandemia. In questo ambito, poi, non si può dimenticare il fatto che per primi in regione abbiamo dato vita a un bosco urbano nel quartiere Aurora, e un altro lo faremo nell’ex caserma Piave. C’è chi continua a volerci dipingere come contrari agli alberi, in realtà tra 2021 e 2023 ne pianteremo oltre 10 mila in città». Fontanini, per migliorare la qualità dell’aria anche in centro, ha auspicato un aiuto di Arriva Udine per la fornitura di alcuni bus elettrici: «In questo modo potremo ridurre l’inquinamento, dando modo alle persone di muoversi sempre di più a bordo di mezzi sostenibili. Noi la nostra parte la stiamo facendo, non solo installando alcune stazioni di rifornimento, ma anche dotando tutti gli assistenti domiciliari di auto elettriche». Fontanini ha fatto cenno anche all’incremento del numero di dipendenti, «azione che ci ha permesso di gestire il turnover in modo ottimale», e soprattutto al mancato aumento delle tasse: «Vado orgoglioso di questo punto: non chiederemo soldi in più ai nostri concittadini, mantenendo comunque la qualità dei servizi. Evidentemente siamo stati più bravi di altri a gestire le risorse». Dopo il 7 più del 2020, Fontanini dimostra di aver particolarmente apprezzato il lavoro svolto dai suoi assessori quest’anno: «Meritano un otto».; a.c.