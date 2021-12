Ecco la guida con tutte le novità del decreto del Governo, dal green pass ai divieti

Green pass: la validità scende a 6 mesi

Per spingere più velocemente possibile gli italiani verso il richiamo della terza dose vaccinale, ritenuta dagli esperti del Cts quale unica vera barriera contro la minaccia di contagio da Omicron, il governo ha ridotto da 9 a 6 mesi la validità del Green Pass. Ma la versione abbreviata del certificato entrerà in vigore solo dal 1° febbraio 2023, per evitare di mettere con le spalle al muro i 3 milioni di “esodati” del certificato verde, che il prossimo 1° gennaio si sarebbero trovati con il lasciapassare scaduto.

Sempre per velocizzare la campagna vaccinale pro booster, vale a dire il richiamo della terza dose arriverà un’ordinanza del ministro della Salute che ridurrà anche da cinque a quattro mesi l’intervallo temporale minimo che deve trascorrere dalla seconda dose per somministrare la terza. Per accedere in Rsa e Hospice sarà necessario aver fatto il booster o in alternativa il tampone, anche se si è vaccinati con due dosi. Sono stati stanziati 4,8 milioni di euro per propagare a tutto il 2023 le vaccinazioni in farmacia.

Le dotazioni: all’aperto obbligo di mascherina, al cinema la Ffp2

Fino al 31 gennaio 2022 in tutta Italia, regioni bianche comprese, torna l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Servirà invece la dotazione più protettiva tipo Ffp2 per poter accedere a teatri, concerti, cinema, locali di intrattenimento e con musica dal vivo, ma anche per poter stadi e palazzetti dello sport. Tutti luoghi questi ultimi dove sarà anche vietato consumare cibi e bevande se si starà al chiuso. La mascherina Ffp2 sarà obbligatoria anche su treni, aerei, navi, bus e metro.

Socialità: super Green Pass anche solo per consumare un caffè al bancone del bar oltre che per accedere a musei, palestre e piscine

Il Green Pass rafforzato, che finora era stato rilasciato solo a cittadini italiani vaccinati oppure guariti dal Covid, diventa indispensabile anche solo per consumare un caffè al bancone del bar, oltre che per accedere a diversi altri luoghi, come palestre, piscine al chiuso, musei, mostre, centri benessere, terme, parchi tematici e di divertimento, centri sociali e ricreativi (dall’elenco sono esclusi quelli educativi per l’infanzia), sale gioco, bingo e casinò. Nei ristoranti e nei bar, l’obbligo del Super Green Pass è esteso al 31 marzo 2023.

La scuola: uno screening per consentire il rientro

Il ritorno in classe dalle festività natalizie dopo feste e raduni familiari preoccupa il governo, che ha respinto al mittente la proposta dei virologi di allungare le vacanze scolastiche, ma con il decreto stanzia in tutto 23,5 milioni per avviare una grande campagna di screening, con tamponi a tappeto prima di riprendere le lezioni. Il supporto alle regioni per il tracciamento dei positivi arriverà dai militari, che allo scopo potranno conferire incarichi di sei mesi a biologi, chimici e fisici.

Gli eventi: vietate le feste all’aperto, discoteche chiuse

Il decreto di Natale vieta anche feste, veglioni e concertoni di fine anno, che già molti sindaci avevano deciso comunque di annullare senza attendere le decisioni del governo. Da qui fino alla fine di gennaio sono infatti vietati anche eventi, concerti e feste comunque denominate che si svolgono in locali aperti al pubblico. Tanto per capire non si potranno trasformare ristoranti o sale di albergo in discoteche, come si è visto fare questa estate.

Accesso alle Rsa solo con tre dosi o due e tampone

Per accedere nelle Rsa e negli Hospice non basterà più il possesso del Green Pass rinforzato, quello concesso ai vaccinati e ai guariti. D’ora in avanti per far visita ai propri cari bisognerà dimostrare anche di aver ricevuto la terza dose. Chi invece si è fermato alla seconda, oltre al Green Pass dovrà mostrare anche l’esito negativo di un tampone rapido o molecolare. Sono stati stanziati 4,8 milioni di euro per propagare a tutto il 2023 le vaccinazioni in farmacia.

I viaggi: test a campione per chi arriva da Paesi esteri

Per contenere l’onda lunga di Omicron gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, così come gli uffici di assistenza al personale navigante del ministero della salute, effettueranno a campione test antigenici o molecolari ai viaggiatori che arrivano dall’estero in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie. In caso di esito positivo al test il viaggiatore dovrà mettersi in autoisolamento fiduciario per 10 giorni e se non sarà nelle condizioni di farlo verrà indirizzato in un Covid-hotel.