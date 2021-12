Ha un malore davanti alla chiesa, donna di 53 anni in ospedale

UDINE. Aveva appena terminato il pranzo di Natale con la sua famiglia al ristorante ed era andata a fare una passeggiata nelle vicinanze di via Cividale. Arrivata in via Simonetti, davanti alla chiesa del Sacro Cuore, una donna di 53 anni di Udine si è sentita male ed è caduta a terra. Il fatto è accaduto verso le 17.30 di sabato 25 dicembre.

A dare l’allarme il padre che si trovava con lei in quel momento. Subito sono scattati i soccorsi. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato un’ambulanza che ha poi trasportato la donna in ospedale per tutti gli accertamenti medici.

Sul posto è intervenuta anche una Volante della Questura di Udine.