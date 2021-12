Uomo armato di taglierino irrompe nel negozio di una parrucchiera e porta via 2 mila euro

AVIANO. Erano le 17.30 della vigilia di Natale quanto un uomo, armato di taglierino, è entrato nel salone Hair Styling in via Ospedale ad Aviano, intimando alla parrucchiera titolare dell’esercizio di consegnargli l’incasso.

Il rapinatore, italiano, sui 50 anni, era a volto scoperto e rinchiuso in bagno la professionista, Lorena Ermacora, e l’unica cliente presente in quel momento, derubata anche lei. Ma non ha usato violenza ed è subito fuggito a piedi con un bottino di circa 2 mila euro. L’uomo è stato descritto come alto, con gli occhi azzurri: non è stato ancora rintracciato.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri di Sacile, indagini affidate ai militari della stazione di Aviano, i quali stanno anche cercando di scoprire l’eventuale presenza di complici. Pare che nel negozio non ci fossero sistemi di videosorveglianza.