ROVEREDO IN PIANO. La banda dei furti nelle aziende ha colpito nuovamente nel Friuli occidentale, all’interno della filiale di Roveredo in Piano della Bartolini corriere espresso, nella notte fra domenica e lunedì. Stavolta, però, grazie a un sofisticato sistema d’allarme in uso all’azienda, i ladri se sono tornati a casa con le pive nel sacco.

I malviventi si sono intrufolati al centro spedizioni di via Savio intorno a mezzanotte, dopo aver sfondato una finestra al piano terra.