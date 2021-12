Scontro tra un’auto e un furgone: muore mentre sta andando al lavoro

TORVISCOSA. Stava andando al lavoro all’Autofficina Culos in via Annia a Malisana. Ma lungo la strada che conduce dalla località Arrodola alla frazione di Torviscosa ha trovato la morte in un incidente. Lori Versolatto, meccanico 61enne, residente a Carlino, era alla guida della sua Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è rimasta coinvolta in uno schianto con un furgone Fiat Ducato condotto da un giovane di 29 anni.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Messaggero Veneto la comunità dei lettori