Tanti studenti positivi e insegnanti non vaccinati: a Udine slitta la riapertura in sette istituti

UDINE. Slitta di due giorni la riapertura delle scuole del IV Comprensivo. Il dirigente scolastico, Paolo De Nardo, ha motivato la decisione con la presenza di diversi alunni positivi al Covid e di un buon numero tra insegnanti e personale Ata che ancora non si è messo in regola con l’obbligo vaccinale. E così i cancelli degli asili Paparotti, via Baldasseria e Cas, delle elementari Negri, Zardini di Cussignacco e Boschetti-Alberti, e della media Fermi, riapriranno a partire da lunedì 10 gennaio anziché da venerdì 7.

«La gran parte delle nostre scuole – spiega De Nardo – funziona su cinque giorni alla settimana, quindi gran parte dei nostri studenti sarebbe comunque rimasta a casa sabato 8 gennaio. C’è poi la questione legata al Covid». Nell’ambito del IV Comprensivo gravitano un migliaio di studenti circa, e da metà dicembre sono emerse diverse positività. Meglio quindi lasciar passare qualche giorno in più prima del ritorno in aula. «Nelle ultime due settimane il numero dei contagi è cresciuto – evidenzia il dirigente – e in particolare, in una classe, dopo la scoperta di una positività tra i ragazzi, in seguito ai tamponi di controllo, ne sono emerse altre cinque di alunni tutti asintomatici».

Oltre a questo, l’istituto deve fare i conti con l’obbligatorietà del vaccino anti-Covid per gli insegnanti, obbligo entrato in vigore a metà dicembre. «Non sappiamo ancora quanti di coloro che non erano in regola, tra docenti e personale Ata, si sono vaccinati. Tutti gli inadempienti hanno effettuato la prenotazione o hanno presentato un certificato di esenzione, ma nel concreto non sappiamo ancora chi si è sottoposto alla vaccinazione».

Per quanto riguarda il IV Comprensivo, su 200 unità di personale, tra insegnanti e Ata, sono 19 i no vax, che fino a oggi non si sono sottoposti alla vaccinazione. «In termini assoluti il numero non è significativo – rimarca De Nardo – ma pensare di dover rinunciare a 10 docenti(gli altri 9 fanno parte del personale Ata) diventerebbe un problema. Attendiamo la ripartenza delle lezioni per fare il punto: al momento non sono stati decisi provvedimenti di sospensione».

De Nardo non è solo dirigente del IV Comprensivo, ma anche presidente provinciale dell’Associazione nazionale presidi. È quindi nella condizione di avere un quadro più ampio della realtà delle altre scuole cittadine: «La scelta del nostro istituto è anomala nel contesto provinciale – ricorda – visto che solitamente il calendario scolastico viene definito in estate. Però trovandoci in una situazione particolare a causa dell’emergenza Covid, ci siamo mossi in questa maniera. A livello generale – conclude il dirigente udinese – l’incremento dei contagi sta coinvolgendo gran parte delle scuole cittadine, e non solo. Siamo un po’ tutti nella medesima situazione».