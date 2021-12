UDINE. Nei giorni scorsi le sue condizioni di salute erano peggiorate. Per questo per Maurizio Zamparini, 80 anni, ex presidente del Venezia calcio (che aveva portato in serie A) e del Palermo si è reso necessario un trasferimento all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dov’è stato ricoverato d’urgenza.

Dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico, le sue condizioni si erano infatti tornate ad aggravare.