Cinghiale attraversa la carreggiata in autostrada e provoca un incidente. Federcaccia: «Alcuni esemplari sono talmente aggressivi da “bucare” qualunque recinzione»

Una brutta esperienza per una famiglia della Bassa: in auto anche il figlio di un anno. L’investimento è avvenuto nella carreggiata est dell’autostrada A4, all’altezza di Palazzolo dello Stella

PALAZZOLO DELLO STELLA.Se n’è accorto quando ormai era troppo tardi per schivarlo, una sagoma scura in mezzo al buio al centro delle tre corsie in cui si apre quel tratto di autostrada, e, nonostante la frenata repentina, ha finito per travolgerlo. Una brutta esperienza davvero quella vissuta lunedì sera da un 27enne residente a San Giorgio di Nogaro, mentre, al volante di una Golf su cui viaggiavano anche la compagna di 25 anni e il loro bambino di un anno, si è ritrovato davanti un cinghiale. Per l’animale, un maschio adulto di oltre un quintale di peso, non c’è stato scampo: è morto sul colpo, a seguito dell’impatto con l’auto. La famiglia, invece, se l’è cavata con un grosso spavento, ma nessuna ferita. Un miracolo, a giudicare dall’entità dei danni alla parte anteriore dell’auto, che ne è uscita distrutta.

L’investimento è avvenuto attorno alle 20.40, nella carreggiata est dell’autostrada A4, all’altezza di Palazzolo dello Stella. In quel momento, il traffico era abbastanza contenuto e questo ha agevolato l’attività della Polizia stradale di Palmanova, che ha curato i rilievi, e la rimozione dell’animale. Sul posto, anche il personale di Autovie Venete, concessionaria autostradale dell’A4.

Il caso, tutt’altro che isolato - nel settembre del 2020 un’udinese di 57 anni era rimasta a sua volta coinvolta in un incidente causato dall’attraversamento di un cinghiale, nel tratto di autostrada compreso tra San Stino e Portogruaro, e numerosi sono gli investimenti sulle altre strade della provincia e della regione -, ha confermato le ragioni della preoccupazione più volte manifestata da Federcaccia. «Con Autovie Venete è in corso da mesi un ragionamento volto a stringere un accordo sui servizi di controllo per la prevenzione degli incidenti e dei danni da fauna selvatica, la cui presenza è in costante aumento – spiega il presidente regionale, Paolo Viezzi –. Lo Stato e le amministrazioni competenti non stanno ancora facendo tutto quel che è necessario a garantire equilibrio ambientale e sicurezza pubblica. Prova ne sia il “piano di controllo” del cinghiale da poco varato dalla Regione – conclude – che non è sufficiente ed è accessibile a pochissime persone».

A coordinare le guardie venatorie per la vigilanza con cui Federcaccia opera a tutte le ore del giorno e della notte è Salvatore Salerno. «Ci sono sempre più cinghiali e questo rappresenta un pericolo per tutti – osserva –. Il problema è che si riproducono molto velocemente, non hanno predatori e sono cacciabili soltanto per quattro ore dopo il tramonto». Eppure, l’autostrada ha una rete di protezione che dovrebbe impedire invasioni di campo. «Il cinghiale è un animale talmente aggressivo e forte – continua Salerno – che se decide di passare ed è alla ricerca di cibo, buca qualunque recinzione». Qualche anno fa, a Muzzana del Turgnano, i cacciatori ne abbatterono uno da 258 chilogrammi. «È un pericolo per gli agricoltori, perché divora e distrugge le coltivazioni – conclude – e anche per i motociclisti, che con la primavera rischiano di incontrarne molti di più per le strade, comprese quelle di paese».