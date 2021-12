È morto l’ex sindaco di Campoformido Daniele Cattaruzzi: è stato il primo presidente della Pro loco

CAMPOFORMIDO. È profondo il cordoglio a Campoformido per la morte dell’ex sindaco Daniele Cattaruzzi, mancato a 84 anni nella propria abitazione di Basaldella, circondato dall’affetto dei familiari. Era malato da tempo, ma ultimamente le sue condizioni di salute si sono aggravate per sopravvenute complicanze, per le quali sono state necessarie cure ospedaliere. Catteruzzi è stato per una quindicina di anni amministratore comunale, continuando a seguire la vita politica del Comune del Trattato e utilizzando l’esperienza acquisita per fornire consigli a quanti poi si sono susseguiti e acute analisi delle vicende che hanno interessato il Comune negli anni.

