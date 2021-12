Mercoledì l’ultimo saluto ad Alessandra, la prof morta a 34 anni: «Non vedeva l’ora di rivedere i suoi studenti e rimettersi al lavoro»

FARRA D’ISONZO. Sarà la palestra comunale di Farra a ospitare mercoledì alle 11 le esequie di Alessandra Luisa, l’insegnante 34enne morta la sera di Natale. L’amministrazione comunale, constatata l’enorme mole di affetto e cordoglio che sta travolgendo la famiglia (il marito Francesco Miclausig, papà Renzo, ex assessore, mamma Luisa, nonna Licia, i fratelli Roberta ed Alberto, il cognato Marco, il nipotino Andrea) ha messo a disposizione l’impianto di via Conventi, il cui accesso sarà però contingentato per i protocolli anti-Covid.

