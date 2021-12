Salta la Fiaccolata del Lussari, cancellati anche gli spettacoli

TARVISIO. Salta la Fiaccolata del Lussari. Dopo la cancellazione dell’evento 12 mesi fa, anche il saluto al 2022 dalle pendici del Monte Santo non ci sarà. Lo hanno deciso, a malincuore, gli organizzatori dell’Unione sportiva Camporosso.

Dopo l’entrata in vigore del decreto legge 24 del 24 novembre, è maturata la decisione per il divieto di “eventi – spiega l’Us Camporosso – che implichino assembramenti in spazi aperti.

La cancellazione è stata un atto obbligato, ma risponde anche a un senso di responsabilità dell’associazione che, non potendo esimersi dal prendere una decisione così importante ed impattante, desidera ringraziare le istituzioni e i volontari che hanno lavorato fino all’ultimo minuto per preparare questo evento tradizionale».

Il 1° gennaio 2020, ultimo anno di svolgimento, erano stati 250 i fiaccolatori a scendere dal Monte Lussari, con un pubblico stimato di 5.000 persone ad assistere all’appuntamento. In 49 anni di storia è la seconda volta che viene cancellato, sempre a causa del Covid, come già successo a cavallo tra 2020 e 2021. «La gestione della pandemia ci sta richiedendo sforzi che non avremmo mai immaginato e il forte senso di civico che contraddistingue tutti i componenti della nostra Unione Sportiva ci guida in questo tragitto, ponendo sempre la salute della popolazione al primo posto – commenta il presidente dell’Us Camporosso, Damiano Matiz –. Speriamo di poterci ritrovare il 1° gennaio 2023 con la voglia e la possibilità di festeggiare il nuovo anno come da nostra tradizione».

Fino all’ultimo decreto, la speranza di organizzare la Fiaccolata c’era, con una prima soluzione che prevedeva lo svolgimento senza pubblico. Ora lo stop definitivo. Non è l’unico evento delle Feste che salta a Tarvisio. Con decisione della Questura di Udine, sono stati infatti cancellati i concerti musicali e l’intrattenimento itinerante per i bimbi racchiusi sotto il nome di “Aperiski” che si dovevano tenere in piazza Unità, dove però ha aperto ieri i battenti il mercatino, che rimarrà a disposizione fino al 9 gennaio con orario 11-19, offrendo prodotti in legno e di artigianato locale, mentre non è prevista la somministrazione di cibi e bevande dopo l’ultimo decreto di Natale. «Abbiamo preso questa decisione anche per evitare assembramenti» commenta l’assessore comunale alla Cultura ed Eventi, Antonio Petterin.

Con martedì 28 dicembre, se le condizioni climatiche lo consentiranno, sarà aperta al pubblico anche la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Unità a Tarvisio.

Come in altre località, non ci sarà la tradizionale festa in piazza il 31 dicembre, e ogni iniziativa è legata all’organizzazione dei privati. «Abbiamo lavorato per proporre eventi in grado di soddisfare tutti – conclude Petterin –, ringrazio la Pro loco Il Tiglio e l’associazione Età dell’Acquario per il supporto».



