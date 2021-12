Scontro tra un’automobile e un furgone: cinque persone ferite finiscono in ospedale

BAGNARIA ARSA. Cinque persone ferite - non in gravi condizioni - ricoverate in ospedale. Questo è il bilancio di un incidente che si è verificato a Bagnaria Arsa, nei pressi del Palmanova village verso le 17.30 dimartedì 28 dicembre.

Ad essere coinvolti due veicoli: una Kia Sportage, su cui viaggiavano quattro persone, e un furgone con a bordo due persone.

Le cause dello schianto sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco di Cervignano e i carabinieri della Compagnia di Palmanova per i rilievi.