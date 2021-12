Si accorge dell’incendio nella villetta vicino e salva la proprietaria che stava riposando

SACILE. Incendio in una villetta a Sacile: le fiamme sono divampate dalla rimessa in via Pedrada dove due auto sono andati distrutti nel violento rogo che si è propagato anche alla tettoia dell’abitazione. Sul posto i vigili del fuoco con più squadre, con mezzi da Pordenone e Maniago.



Incendio distrugge una villetta: salva la proprietaria che stava dormendo

All’interno dell’abitazione c’era la proprietaria che stava riposando e non si è accorta dell’incendio. A salvare la signora la compagna del nipote che, accortasi delle fiamme, ha chiesto aiuto ai passanti, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono accorse cinque squadre dei pompieri che sono riuscite a evitare che il rogo si propagasse al resto dell’abitazione. Il primo ad accorrere è stato il tecnico del gas, che ha chiuso l’impianto, scongiurando conseguenze peggiori.



L’ipotesi è che l’incendio sia stato innescato dal corto circuito di un filo elettrico in garage. Il proprietario, un pensionato di 76 anni non si trovava in casa.