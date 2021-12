Superbonus casa, truffa da tre milioni di euro e decine di imprese coinvolte: così venivano gonfiate le fatture per incassare di più

Per ora, il faro si è acceso su una decina di imprese edili del Veneziano – per lo più di media grandezza – per un totale di circa 3 milioni di euro di rimborsi messi in carico allo Stato, senza però (è il sospetto) che le imprese beneficiarie ne avessero diritto