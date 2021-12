Attivate le ricerche nel bosco vicino casa di Liliana, l’ex dipendente regionale scomparsa da due settimane

TRIESTE. Le squadre dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino stanno battendo l'area boschiva che circonda l'abitazione di Liliana Resinovich, la sessantatreene triestina scomparsa dallo scorso 14 dicembre.

Le ricerche, ordinate dalla Prefettura, sono partite alle 9 di questa mattina di oggi 29 dicembre.

Al momento ci sono 15 uomini al lavoro per passare al setaccio 4 ettari di terreno da via Capofonte a via Valerio, compresi i sentieri impervi che lambiscono la ferrovia. Sul posto carabinieri e polizia.



Il campo base è stato allestito proprio in via Capofonte, in prossimità delle abitazioni Ater.

Non è chiaro perché le ricerche si siano attivate qui, nei boschi vicini all'abitazione della casa della donna, proprio adesso, a quindici giorni della scomparsa. E perché non prima.

Non si esclude quindi che i soccorritori si stiano muovendo su una specifica segnalazione e per effetto di una attività investigativa anche sull'incrocio delle celle telefoniche agganciate dai cellulari della donna. Anche se, va ricordato, i due telefonini in possesso della sessantatreene sono stati rinvenuti in casa. Ma non si esclude, appunto, che possano essere stati portati nell'abitazione in un momento successivo. Sono congetture, ovviamente. Ma le indagini sono aperte a tutto campo.