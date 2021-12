Fuochi d’artificio ammassati e lasciati in un deposito con materiale altamente infiammabile: sequestrati

PORDENONE. Nell’ambito di un articolato piano di interventi disposto dal Comando Provinciale, in attuazione delle disposizioni diramate dal Ministero dell’Interno, concernenti l’intensificazione dei servizi di vigilanza nello specifico settore, le Fiamme Gialle pordenonesi, con l’approssimarsi delle festività natalizie, hanno eseguito uno specifico monitoraggio finalizzato alla repressione delle violazioni in materia di commercio di manufatti pirotecnici e materiali esplodenti.

Durante l’esecuzione di mirati controlli, eseguiti nei confronti di diversi operatori commerciali della provincia, i finanzieri della Tenenza di Spilimbergo hanno rinvenuto un importante quantitativo di materiale pirotecnico stoccato in violazione della vigente normativa. Infatti, gli articoli erano ammassati, in assenza delle stabilite idonee precauzioni, all’interno di un deposito chiuso, fra l’altro adiacente ad un locale contenente del materiale altamente infiammabile (cartoni, vernici, legno, materiale plastico).

Al termine delle operazioni si è proceduto al sequestro di n. 742 confezioni per un totale di oltre 85.000 pezzi di artifizi pirotecnici ed alla denuncia, pertanto, all’Autorità Giudiziaria competente, del titolare di nazionalità cinese, quale rappresentante legale della società controllata, per violazione dell’Art. 678 del C.p., stante le modalità di deposito non conformi a quanto prescritto dalla specifica normativa. L’operazione di servizio testimonia il costante impegno del Corpo nel garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, specie nei delicati periodi dell’anno in cui si intensifica la vendita dei prodotti in argomento, la cui maggiore richiesta sul mercato, quindi, fa spesso venir meno le basilari regole della relativa custodia, originando sovente incidenti anche fatali