CODROIPO. C’è un momento che resterà per sempre. Il sorriso che illumina il volto di Luca quando la commissione di laurea gli conferisce la lode. Luca che si gira verso il fratello, pronto a immortalarlo in una foto. E che scherza assieme a lui per il risultato raggiunto. «Non ci dimenticheremo mai quel giorno» dice Davide.

Leggi anche