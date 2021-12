Quarantena azzerata per i vaccinati e green pass rafforzato al lavoro: le richieste delle Regioni al governo

UDINE. Alleggerire e cambiare il sistema del contact tracing, azzerando la quarantena per i vaccinati con tre dosi che sono venuti a contatto con un positivo e, in questi casi, effettuare il tampone solo a chi in seguito dovesse risultare sintomatico.

È quanto chiedono i governatori nell'ambito della Conferenza delle Regioni che si è riunita oggi e che invierà a breve un documento al Cts su questi aspetti.

Nelle prossime ore è previsto un incontro dei presidenti di Regione con il Governo, dopo un pronunciamento del Cts previsto oggi sulla questione e un'eventuale circolare del ministero della Salute sui tempi di quarantena.

Nonostante il pressing delle Regioni a trazione leghista, che vorrebbero eliminare del tutto la quarantena ai vaccinati, l’indicazione di oggi del Cts non dovrebbe discostarsi dalle indiscrezioni di ieri: ovvero la riduzione da sette a cinque giorni per chi ha tre dosi o la seconda somministrata da non più di cinque mesi. Draghi si siederà in Consiglio dei ministri con un obiettivo più ambizioso: tre, forse quattro giorni. Molto dipenderà dalla discussione all’interno della maggioranza, anche se l’ultima parola sarà del ministro della Salute Roberto Speranza: la modifica delle regole sulle quarantene non impone un decreto ma può essere adottata con un suo atto.

COSA DICE IL CTS

L’indicazione degli esperti è più prudente perché gli ultimi studi condotti in Gran Bretagna dicono che Omicron è appena meno aggressiva della Delta quando colpisce i non immunizzati, protegge dal ricovero quando si hanno alle spalle due dosi, mentre l’indice di protezione dalla malattia severa risale oltre l’85% con le tre iniezioni. «Lasciare che i positivi vaccinati girino indisturbati equivarrebbe a sciogliere le briglie al virus, che a quel punto potrebbe raggiungere i 200mila contagi al giorno. Con questi numeri i servizi essenziali non collasserebbero per via delle quarantene ma per i troppi malati». Il ragionamento è di uno dei membri del Comitato, condiviso in larga misura anche dai colleghi, poco propensi anche alla riduzione da dieci a sette giorni della quarantena per i non vaccinati. «Sembrerebbe un premio a chi non si sta proteggendo».



LE MASCHERINE

Nel corso dell'incontro non si è invece discusso di prezzi calmierati delle mascherine FFP2. Sempre più governatori, intanto, starebbero pensando, per alleggerire la pressione sui laboratori che effettuano tamponi molecolari, di allinearsi alle ordinanze di Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, che prevedono l'isolamento per chi risulti positivo a un tampone antigenico rapido.





Le proposte per le misure anti-Covid che le Regioni sottopongono al governo: tracciamento per i soggetti non vaccinati, niente quarantena ma auto-sorveglianza per i contatti stretti vaccinati. QUI IL DOCUMENTO.