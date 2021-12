Quarantena breve per i lavoratori negativi al tampone: il pressing delle categorie per non bloccare le imprese

L’obiettivo di industriali e artigiani è evitare possibili assenze e favorire l’immunizzazione dei dipendenti. E Confindustria Alto Adriatico propone il lockdown per i no vax come in Germania

UDINE. Ridurre la quarantena ai vaccinati può essere un modo per indurre i dipendenti no vax a vaccinarsi. Può essere anche un modo per ridurre le assenze nei luoghi di lavoro dove la variante Omicron, presente al 30 per cento in regione, rischia di mietere diversi contagi. Gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia ne sono convinti e quindi auspicano che, oggi, il Consiglio dei ministri faccia propria la linea dei presidenti delle Regioni.