PORDENONE. Issa Gweinat, qui alle nostre latitudini, non è mai stato Issa Gweinat. Per tutti, sempre, Issa il giordano.



Nato a Mafraq, nell’omonimo governatorato 80 chilometri a nord di Amman, aveva portato quel misto di eleganza e raffinatezza barocca tipico del Medio Oriente in un ristorantino aperto a Cavasso Nuovo, in un improbabile quanto riuscitissimo mix di stili e culture.



Un raggio di luce spentosi mercoledì 29 dicembre all’ospedale di Spilimbergo quando Issa, 68 anni, ha seguito la corrente di una malattia dalla prognosi infausta andandosi a riunire all’amata moglie Lucina D’Andrea, pianta dallo scorso 10 gennaio.