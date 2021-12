Udine, volantini contro il progetto di riqualificazione di San Domenico: «Non siamo birilli da bowling, lasciateci in pace»

UDINE. Volantini contro il progetto di riqualificazione di San Domenico. Mercoledì mattina diverse zone del quartiere udinese sono state tappezzate con fogli A4 bianchi con scritte nere, per ribadire la contrarietà allo spostamento delle famiglie, e in particolar modo di quelle più anziane. Il Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua), finanziato dallo Stato con 15 milioni di euro, infatti, prevede il trasferimento di 80 famiglie, per il tempo necessario a demolire 74 vecchi edifici Ater risalenti agli anni ‘50 e ricostruirne di nuovi (in tutto 112).

Eloquenti i messaggi apparsi: “No trasloco case Ater. Non siamo dei birilli da bowling. Lasciateci in pace”, e ancora “Se spostate le persone anziane dovete garantire le stesse condizioni attuali e non spostarle più. Non si gioca con gli anziani”. Nel quartiere si respira un certo malcontento, soprattutto da parte delle persone più fragili e anziane, che da decenni abitano nelle case Ater.

Da parte sua l’amministrazione ha già assicurato che da gennaio 2022 sarà aperto un punto di ascolto a San Domenico per incontrare tutti i residenti coinvolti nel progetto.