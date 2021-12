Ecco il nuovo tariffario per il trasporto pubblico in regione: quanto si paga per abbonamenti e biglietti dal primo gennaio

UDINE. La Regione vara il nuovo piano tariffario del trasporto pubblico locale. «Una vera rivoluzione che potrà cambiare le abitudini dei cittadini favorendo l’uso dei mezzi pubblici, sia autobus che treni – anticipa l’assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti –. Abbiamo voluto semplificare e unificare il sistema tariffario in chiave regionale. Nuove tariffe, nuovi titoli di viaggio e agevolazioni, con particolare attenzione per nuclei familiari, giovani, categorie fragili».

Tra le novità principali ci sarà la possibilità di usare un unico biglietto o un unico abbonamento su tutte le reti urbane. «Con l’introduzione di biglietti e abbonamenti utilizzabili su tutta la nostra rete – ha sottolineato a tale proposito Pizzimenti – diamo sostanza alla presenza di un gestore unico e di un unico servizio di Tpl a livello regionale. Inoltre avviamo una prima fase sperimentale di integrazione tariffaria gomma-ferro, che sarà ampliata nei prossimi anni anche nel quadro del nuovo affidamento a Trenitalia fino al 2031».

Le principali novità in vigore già dal primo gennaio sono l’unificazione dei biglietti urbani di corsa semplice, i nuovi biglietti urbani pluricorsa, una nuova tariffa urbana per i biglietti giornalieri (con un risparmio di 1,60 euro), l’unificazione regionale degli abbonamenti urbani quindicinale, mensile, semestrale, annuale, con allineamento al valore più basso oggi applicato, i nuovi abbonamenti semestrali a una linea o sull’intera rete, oltre alla conferma dello sconto del 50 % sull’abbonamento scolastico ai residenti in Fvg.

Il biglietto base “orario zona una tratta” (1,35 euro) diventa biglietto “orario a 60 minuti” mantenendo lo stesso prezzo. Il nuovo biglietto giornaliero passa da 4,60 a 3 euro e da luglio sarà utilizzabile indifferentemente su tutte le reti urbane.

Viene introdotto il nuovo biglietto orario 75 minuti: 1,65 euro. Il biglietto orario per 10 corse (esclusa Trieste) che costa 12 euro diventa biglietto orario pluricorsa valido 60 minuti a 12,15 euro. A Trieste il biglietto intera rete pluricorsa scende da 12,45 a 12,15 euro. Gli abbonamenti quindicinali vengono ridotti a due tipologie: a una linea 19,10 euro, all’intera rete 22,25. Il mensile per una sola linea costa 28,50 euro, per l’intera rete 35,20.

Tante, poi, le novità che scatteranno dall’1 luglio. Come detto, i biglietti urbani saranno utilizzabili indifferentemente su tutte le reti della regione e con l’abbonamento urbano “intera rete regionale” (stesso costo di quello della singola rete urbana) si potranno usare tutti i servizi del Friuli Venezia Giulia: ad esempio con l’abbonamento mensile urbano acquistato a Trieste (35,20 euro) si potrà viaggiare anche a Gorizia, Udine e Pordenone.

Con la nuova Formula Famiglia, sugli abbonamenti aventi lo stesso periodo di validità acquistati da componenti di uno stesso nucleo familiare, sarà applicato uno sconto del 20 % sul secondo abbonamento, del 50 % sul terzo abbonamento, del 70 % dal quarto abbonamento in poi.

La Card Under 26, dedicata ai più giovani, darà diritto all’acquisto di abbonamenti e biglietti per i mesi di luglio e agosto scontati del 30 % o all’acquisto di abbonamenti personali e biglietti con sconto del 30 % ai clienti con uno storico di abbonamenti acquistati con validità di almeno 240 giorni all’anno nei cinque anni precedenti.

Sempre dall’1 luglio entrerà in vigore la tariffa integrata regionale gomma rotaia. Ecco alcuni esempi dei risparmi che si potranno realizzare. Tratta Udine-Gorizia: costo attuale per l’abbonamento (autobus urbani più treno) 137,90 euro, con l’abbonamento integrato si spenderanno solo 82,15 euro (risparmio di 55,75 euro).

Tratta San Daniele-Gorizia:costo attuale 126,75 euro, con l’abbonamento integrato basteranno 81,30 (risparmio di 45,45 euro). Tratta Roveredo-Udine: costo attuale 140,90 euro, con l’abbonamento integrato 93,20 (risparmio di 47,70 euro).

