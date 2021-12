Il professore di Applicazioni tecniche, 85 anni, vinto dalla malattia. Gli ex studenti: un grande docente, severo ma ironico

CODROIPO. Era uno di quei professori che lasciano il segno nel futuro dei ragazzi. Un insegnante severo ma anche dotato di un’ironia capace di catalizzare l’attenzione delle sue classi. Il ricordo di Giacomo Iacuzzi, morto a 85 anni dopo aver affrontato una malattia, resta vivo in centinaia di studenti oggi diventati adulti.

Per oltre due decenni ha insegnato applicazioni tecniche alle scuole medie “Bianchi” di Codroipo diventando un punto di riferimento per i suoi allievi che ancora oggi rammentano «la sua passione per la sua professione, la sua competenza».