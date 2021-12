UDINE. Mancano poche ore al 2022. Come tutti gli anni, allo scoccare della mezzanotte, sarà una festa di suoni e colori. Non mancheranno i fuochi d’artificio, anche se molte amministrazioni comunali, con apposite ordinanze firmate dai sindaci, hanno vietato i botti, che per tutti gli animali rappresentano un vero e proprio incubo.

Tutti gli anni, poco dopo Capodanno, si registrano numerosi ingressi nei canili.