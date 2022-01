Con i fuochi d’artificio a Udine scoppia anche la polemica: «Non erano silenziosi come annunciato»

UDINE. La nebbia ha in parte rovinato lo spettacolo pirotecnico che l’amministrazione comunale ha voluto regalare alla città per accogliere il 2022. La notte di San Silvestro, chi si è presentato in piazza Libertà, in Giardin Grande o in altre parti della città, non è riuscito a godersi appieno lo show pirotecnico a causa delle avverse condizioni meteo.

Ciò che più ha sorpreso i cittadini, però, è stato il rumore avvertito dal colle del castello, luogo scelto per il lancio dei fuochi d’artificio.