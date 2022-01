Due auto e quattro cassonetti in fiamme: gli interventi dei vigili del fuoco la notte di San Silvestro

UDINE. Notte di lavoro intenso, la prima del nuovo anno, per i vigili del fuoco di Udine, impegnati in decine di interventi in tutto il territorio provinciale. Due distinti incendi hanno distrutto altrettante automobili a Udine e Pozzuolo, mentre quattro sono i cassonetti andati a fuoco.

Due auto distrutte dalle fiamme

Un quarto d’ora dopo la mezzanotte i pompieri della prima partenza di Udine, scortati da un’autobotte, sono stati chiamati a domare l’incendio che ha completamente avviluppato una Fiat Panda parcheggiata in strada in via Francesco de Gregori, all’altezza del civico 4. A segnalare il rogo è stata una passante. Due ore più tardi una seconda vettura è andata a fuoco, a Pozzuolo, in un contesto certamente più complesso per i vigili del fuoco. In questo caso le fiamme si sono accanite contro una Volkswagen Golf parcheggiata sulla rampa d’accesso al seminterrato di un condominio di tre piani in via Trenta Ottobre: praticamente da avviare allo sfasciacarrozze l’auto, ma danni anche al muretto di recinzione e al cancello basculante del garage. Il fumo denso è entrato all’interno degli appartamenti, senza tuttavia causare particolari problemi (se non comprensibile fastidi e disagi) agli inquilini.

Facile pensare, considerando il contesto, che sia colpa di petardi e fuochi pirotecnici. Sono quattro i cassonetti che le fiamme hanno distrutto la notte di Capodanno in Friuli. I primi due interventi a Udine, già alle 20 e alle 23.20, quando sono andati a fuoco i contenitori per i rifiuti posizionati nella zona del Duomo e in via Aquileia. Dopo la mezzanotte altri due interventi analoghi, per i bottini inghiottiti dalle lingue di fuoco a Codroipo (in viale Venezia, all’altezza del civico 31) e in via Pietro Zorutti a Manzano (di fronte alla scuola media).