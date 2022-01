Posso cambiare un capo acquistato in saldo? Accettano la carta di credito anche per i piccoli acquisti? Un decalogo utile per i saldi invernali

Al via la stagione dei saldi in Fvg mercoledì 5 gennaio: ecco cosa c’è da sapere se si vuole restituire un abito in negozio

UDINE. Saldi 2022, ci siamo. Sicilia e Basilicata daranno il via per prime domani ai ribassi per la stagione invernale, il 5 gennaio sarà la volta del Friuli Venezia Giulia seguita dalle altre regioni. Alla prova di Omicron il primo grande appuntamento commerciale dell'anno, in avvio proprio nella fase di rallentamento generata dalla nuova ondata di contagi.

Ma cosa succede se vogliamo cambiare un capo comprato con i saldi? Si può restituire? E posso pagare con la carta anche se il costo è inferiore ai 10 euro? Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federmoda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base: ecco una guida, anche utile in questo periodo di pandemia.