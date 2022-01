UDINE. La clinica ostetrica e ginecologica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia ha festeggiato come meglio non avrebbe potuto il primo giorno del 2022, nobilitato da tre nascite. La prima è una gioia doppia, come quella che hanno provato mamma Elena Tonelli e papà Claudio Fabris, residenti a Bertiolo: dal loro amore sono nati Teresa e Pietro, gemellini che hanno scelto proprio Capodanno per fare capolino nel mondo dei grandi.

