Covid, in Friuli Venezia Giulia quasi 15 mila persone sono in isolamento: i numeri del contagio in regione

Quasi 15 mila persone in isolamento in regione, sono tutte positive al virus e costrette a rimanere a casa per almeno 10 giorni che scendono a sette se i contagiati sono asintomatici o lo risultino da almeno tre giorni. I positivi per uscire devono avere un test molecolare o antigenico con risultato negativo. A questo esercito vanno aggiunte altre migliaia di persone in quarantena anche se con l’applicazione delle nuove regole, entrare in vigore lo scorso 31 dicembre, il numero è ridimensionato.

