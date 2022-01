UDINE. Il mercato dell’energia sembra impazzito con i prezzi che, sulla base della domanda, continuano a salire.

La stangata è dietro l’angolo, le bollette del primo trimestre 2022 risulteranno più care del 55 per cento per l’elettricità e del 41,8 per cento per il gas.

Se a questi rincari aggiungiamo l’aumento dei prezzi che scatterà su mobili e arredi, il nuovo anno rischia davvero di diventare uno dei periodi difficili per i portafogli dei cittadini.