Il gruppo degli alpini senza una sede: «Servono 45 mila euro, pronti anche ad autofinanziarci»

Il gruppo alpini Udine-Cussignacco sta cercando “casa”. Le “penne nere” della quinta circoscrizione si sono ritrovate al bocciodromo di Cussignacco in un’assemblea straordinaria dei soci in cui hanno discusso la proposta del capogruppo della sezione Roberto Bellot: costruire una casetta di legno, che ha un costo di 45 mila euro, nella zona retrostante al palabocce, su una parte degli stalli per il parcheggio.