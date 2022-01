SAN VITO AL TAGLIAMENTO. Non aveva soldi per mangiare né per ricaricare il cellulare. Così ad aiutarlo ci ha pensato il comandante dei carabinieri di Villanova di Fossalta (Portogruaro), il sanvitese Simone Muccin.

I militari dell’Arma avevano rintracciato un 54enne originario di Latisana che dal 15 dicembre non dava più sue notizie. Nemmeno il giorno di Natale si era presentato dai parenti.