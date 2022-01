Positivi al Covid altri 3 giocatori: salgono a 23 i contagiati nella Triestina calcio

TRIESTE. Salgono a 23 le positività nel gruppo squadra della Triestina Calcio, tra giocatori e staff. Il giro di tamponi rapidi eseguito nella mattinata di domenica 2 gennaio ha fatto registrati ulteriori 3 positività al Covid 19.

“I tesserati positivi, tre calciatori, regolarmente vaccinati e tutti asintomatici, sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare – si legge in una nota della società – come indicato dai protocolli sanitario e della Federazione”.

Intanto la serie C ha rinviato il rientro dalle vacanze e la ripresa del campionato. Con la crescita esponenziale dei contagi da Covid in parecchie squadre della categoria, la decisione della Lega Pro era praticamente inevitabile.

E così, la seconda giornata di ritorno in programma il 9 gennaio (con Triestina-Juve U23), è stata rinviata: si giocherà a inizio febbraio in infrasettimanale. In particolare il girone A, quello della Triestina, scenderà in campo martedì 1 febbraio.

Un ritorno all’attività che slitterà dunque per tutti di una settimana, ovvero a domenica 16 gennaio, quando si spera che la situazione sia migliorata (altrimenti non sono esclusi altri rinvii) e si possa quindi riprendere regolarmente l’attività con la terza giornata di ritorno.