Vignette per viaggiare in Slovenia, cambiano le regole: dove si acquistano, le tipologie e tutti i prezzi

Per un mese sarà ancora possibile acquistarle nelle aree di servizio. Da febbraio ammessa solo la modalità online. Le istruzioni per l’uso

GORIZIA. Nella rivoluzione digitale delle vignette, che diventano e-vignette, il lasciapassare per attraversare le autostrade slovene, il primo giorno dell’anno segna un altro step. Da ieri quelle annuali per le auto e i camper e le semestrali per le moto saranno disponibili solo in formato elettronico (al sito https://evinjeta.dars.si/it/). A dare un supporto all’utente per l’acquisto saranno anche due punti vendita: l’area di servizio Duino Sud direzione Trieste e lo sportello Servicom di via Fabio Severo sempre a Trieste.

