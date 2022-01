Liliana scomparsa da venti giorni, i sospetti della cugina: «Ho parlato con suo marito, credo ci sia di mezzo una questione di soldi»

Spunta un testimone che ha visto la 63enne il 14 dicembre, scoperti un conto da 100 mila euro e contanti in casa

TRIESTE. Liliana Resinovich, la sessantatreenne triestina sparita il 14 dicembre, è stata vista fuori di casa la mattina della scomparsa.

Dopo giorni di ricerche e indagini finalmente c’è una traccia. Piccola, evidentemente, visto che non si sa cosa ha fatto poi la signora, quale strada ha preso o se è stata avvicinata da qualcuno. Liliana è stata notata da una persona che la conosceva di vista – un residente della zona – nei pressi dell’abitazione di via Verrocchio 2 in cui la donna vive assieme al marito Sebastiano Visintin.