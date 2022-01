Assegno unico figli, da gennaio 2022 si può fare domanda: come chiederlo? E quanto spetta in base all’Isee?

L’Inps ha messo online un simulatore per calcolare quanto si dovrebbe prendere, mensilmente, con l’assegno unico

UDINE. Fra le novità del 2022 c’è l’assegno unico per i figli, un nuovo strumento di assistenza universale che integra o sostituisce tutti gli altri finora predisposti a sostegno delle famiglie. Ci sono grandi aspettative: l’obiettivo è razionalizzare il sistema (finora molto confuso, un coacervo di detrazioni fiscali e di bonus) e dare un sostegno concreto alla natalità, che in Italia è fra le più basse del mondo (una minaccia per il futuro del sistema previdenziale e di tutta l’economia del Paese).